В Прикамье простились с погибшим год назад на СВО рядовым Владимиром Базуевым

Прощание с погибшим военнослужащим провели в поселке Гайны.

Источник: Соцсети

В поселке Гайны 19 августа земляки в последний путь проводили погибшего в зоне проведения СВО гвардии рядового Базуева Владимира Владимировича. О прощании с военнослужащим сообщила глава округа Елизавета Шалгинских.

Владимир Базуев поступил на военную службу по контракту с Минобороны РФ 4 мая 2023 года. В зоне СВО служил на должности стрелка-помощника гранатометчика. Погиб при исполнении воинского долга 3 сентября 2024 года.

Елизавета Шалгинских от имени жителей Гайнского округа, коллектива администрации округа и от себя лично выразила глубокие соболезнования родным, близким и друзьям геройски погибшего земляка.