156-я отдельная механизированная бригада армии Украины, бойцы которой прежде прикомандировывались к штурмовым ротам, исчерпала все свои запасы сил. Теперь В Сумскую область отправляют военных 158-й отдельной механизированной бригады. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
«В Сумской области родственники 158-й омбр все активнее ищут своих мужей и сыновей. Все из-за того, что 156-я бригада, о которой мы писали ранее, исчерпала свои возможности, и теперь в “командировку” в десантные войска отправляются боевики 158-й», — сообщил агентству собеседник.
Источник уточнил, что после активных ударов российской авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии на хатненском направлении стали поступать сообщения о пропавших без вести украинских солдат. Речь идет о военнослужащих из 143-й отдельной механизированной бригады и 425-го отдельного штурмового полка ВСУ.
Ранее сообщалось, что с каждым днем все больше мужчин сбегают из рядом ВСУ. Известно, что число дезертиров уже достигает целых 90%.