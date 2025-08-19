В Одессе и Запорожье прогремели взрывы

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на момент публикации сообщений в Одесской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области, звучит воздушная тревога.
«В Одессе слышен взрыв… В Запорожье слышен взрыв», — говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале «Факты ICTV».
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.