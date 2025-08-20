Минобороны: силы ПВО за три часа уничтожили 23 БПЛА ВСУ

Российское Минобороны сообщило, что в течение трёх часов силы ПВО ликвидировали 23 украинских беспилотника над территорией страны и в районе Чёрного моря.
Согласно данным ведомства, восемь дронов были уничтожены в небе над Курской областью, семь — над Брянской, пять — над Белгородской, два — над Крымом и ещё один — над акваторией Чёрного моря.
Ранее в Запорожской области произошло отключение электроснабжения из-за удара украинского беспилотника по высоковольтному оборудованию.
