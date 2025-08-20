Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола от ВС России

«Наемники бегут с купянского направления. Иностранцы переправляются на западный берег Оскола, подальше от боевых действий. Переходят вброд целыми подразделениями. Транспорт бросают на левом берегу, чтобы не быть сожженными нашими дронами или потому что машины захлебнулись», — рассказали собеседники.
Ранее РИА Новости в силовых структурах сообщили, что передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского нацбатальона «Азов»* отходят на правый берег Оскола из-за продвижения российских войск в Харьковской области.
Купянск выступает в роли опорного пункта обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его важность в том, что это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. Если российским войскам удастся освободить город, они получат возможность продвигаться дальше на запад в этой части региона и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
* Запрещенная в России террористическая организация