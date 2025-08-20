Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола от ВС России

Купянск выступает в роли опорного пункта обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его важность в том, что это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. Если российским войскам удастся освободить город, они получат возможность продвигаться дальше на запад в этой части региона и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.