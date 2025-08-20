Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола от ВС России

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Иностранные наемники на Купянском направлении бегут от ВС России на правый берег реки Оскол, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: Reuters

«Наемники бегут с купянского направления. Иностранцы переправляются на западный берег Оскола, подальше от боевых действий. Переходят вброд целыми подразделениями. Транспорт бросают на левом берегу, чтобы не быть сожженными нашими дронами или потому что машины захлебнулись», — рассказали собеседники.

Ранее РИА Новости в силовых структурах сообщили, что передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского нацбатальона «Азов»* отходят на правый берег Оскола из-за продвижения российских войск в Харьковской области.

Купянск выступает в роли опорного пункта обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его важность в том, что это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. Если российским войскам удастся освободить город, они получат возможность продвигаться дальше на запад в этой части региона и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

* Запрещенная в России террористическая организация