ВС России показали одновременный бой штурмовиков на земле и БПЛА в небе

Видео слаженных действий десантников на земле и в воздухе также оказалось в распоряжении РИА Новости.
«Группа, используя складки местности, в некоторых моментах продвигалась к рубежу в плащ-накидках (плащ с защитой от тепловизионного оборудования — ред.), которые обеспечили им безопасное выдвижение — их сигнатуры тепловые были не замечены противником», — сказал «Тайга».
По его словам, штурмовки незаметно продвинулись к укрепрайону ВСУ, вышли к укрепленному блиндажу и начали штурм. Украинским военнослужащим предложили сдаться, но в ответ те открыли огонь.
«Начался контактный стрелковый бой, в результате которого наши штурмовики применили еще один фугасный заряд, ну и просто потом уже зашли и зачистили этот блиндаж», — пояснил «Тайга».
Одновременно боевые действия велись и в небе между российскими операторами БПЛА и ВСУ.
«В это время шел достаточно (динамичный) бой, потому что помимо наземных действий тут же начиналась борьба в воздухе, потому что противник моментально применил (БПЛА) агрокоптерного типа, так называемую “Бабу-яга”, — добавил он.
Командир подчеркнул, что украинская «Баба-яга» подлетала к занятому блиндажу для того, чтобы с неба нанести удар по российским десантникам.
«Соответственно, она уже находилась прямо над головами наших ребят, мы успели их предупредить, чтобы они укрытия себе нашли, и в этот момент постом воздушной разведки батальона был успешно применен наш FPV-дрон, который прямым попаданием, прям сходу уничтожил эту “Бабу-ягу”, взяв на таран», — подытожил десантник.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.