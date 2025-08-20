Военные ВВС Монголии впервые прибыли в Россию для участия в учениях

Подразделения Военно-воздушных сил Монголии впервые прибыли в Россию для участия в совместных учениях «Селенга-2025», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) РФ.
Манёвры проводятся в Бурятии. Монгольские самолеты приземлились на один из местных аэродромов. Помощник командующего войсками ВВО по международному сотрудничеству полковник Иван Тараев поприветствовал военнослужащих ВВС Монголии.
«Участие монгольских коллег в наших совместных учениях — это значимое событие, которое демонстрирует высокий уровень доверия и партнерства между нашими странами. Уверен, что эти учения станут важным этапом в укреплении безопасности наших государств и послужат примером эффективного международного сотрудничества», — сказал он в обращении.
Напомним, российско-монгольские учения «Селенга-2025» будут длиться 12 дней. Они начались на полигоне «Бурдуны» в Кяхтинском районе в субботу, 16 августа. Власти Бурятии рассказали, что на учениях будут отрабатываться задачи по контртеррористическим действиям, с авиацией, артиллерией, танками и беспилотниками.