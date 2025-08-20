Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области

По предварительным данным, последствий на земле и пострадавших среди людей нет.

Источник: Аргументы и факты

В Чертковском районе Ростовской области силами ПВО был сбит беспилотник.

По данным временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, повреждений и жертв на земле не зафиксировано.

Накануне вечером российское Минобороны сообщило, что в течение трёх часов силы ПВО ликвидировали 23 украинских беспилотника над территорией страны и в районе Чёрного моря.

Восемь дронов были уничтожены в небе над Курской областью, семь — над Брянской, пять — над Белгородской, два — над Крымом и ещё один — над акваторией Чёрного моря.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше