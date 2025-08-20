Ричмонд
Российские бойцы в ДНР застали врасплох ВСУ одним решением: План был наглый и дерзкий

Боец Проказник: Российские военные вышли из окружения по открытому полю в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные воплотили в жизнь наглый и дерзкий план по выходу из окружения на красноармейском направлении в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным «Проказник».

По его словам, при подготовке к штурму военнослужащие ВС РФ поняли, что попали в окружение — каким-то образом боевикам Зеленского удалось зайти за спину российским бойцам. Солдаты ВСУ открыли минометный огонь и начали окапываться.

«Думаем, пока не окопались, надо идти. Предложил такой наглый и дерзкий вариант пойти по полю», — сказал «Проказник», добавив, что это решение застало украинских военных врасплох.

Ранее сообщалось, что российские бойцы не раз проявляли смекалку при борьбе с вражескими беспилотниками в зоне проведения СВО. Очередная такая история произошла у села Разино в ДНР, где российский военнослужащий автоматом сбил дрон ВСУ.

Также стало известно, что военные российской армии практически уничтожили 53-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенную в Серебрянском лесу в Луганской Народной Республике (ЛНР).