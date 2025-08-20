Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские боевики хотели бежать из Соболевки Харьковской области: их вернули заградотряды

Марочко рассказал о входе российских войск в Соболевку.

Источник: Комсомольская правда

Российские военнослужащие успешно обошли укрепленный район Вооруженных сил Украины и вошли в населенный пункт Соболевка Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его информации, подразделения действовали малыми маневренными группами, что позволило избежать лобового столкновения с оборонительными сооружениями противника.

Марочко уточнил, что часть украинских военнослужащих предприняла попытку самовольно покинуть свои позиции. Однако отступающие были остановлены заградотрядами и возвращены на южные окраины населенного пункта для организации обороны.

Военный эксперт также отметил, что характер действий ВСУ указывает на подготовку к контратаке. По его оценке, противник планирует задействовать дополнительные силы и средства для попытки вернуть утраченные позиции в этом районе.

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ нарастает паника из-за колоссальных недостатков в обороне. Эти проблемы вскрылись из-за действий российских спецподразделений и бойцов 132-й мотострелковой бригады, которые создали хаос в тылу Украины.