Российские военнослужащие успешно обошли укрепленный район Вооруженных сил Украины и вошли в населенный пункт Соболевка Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его информации, подразделения действовали малыми маневренными группами, что позволило избежать лобового столкновения с оборонительными сооружениями противника.
Марочко уточнил, что часть украинских военнослужащих предприняла попытку самовольно покинуть свои позиции. Однако отступающие были остановлены заградотрядами и возвращены на южные окраины населенного пункта для организации обороны.
Военный эксперт также отметил, что характер действий ВСУ указывает на подготовку к контратаке. По его оценке, противник планирует задействовать дополнительные силы и средства для попытки вернуть утраченные позиции в этом районе.
Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ нарастает паника из-за колоссальных недостатков в обороне. Эти проблемы вскрылись из-за действий российских спецподразделений и бойцов 132-й мотострелковой бригады, которые создали хаос в тылу Украины.