Названа причина, позволившая ВСУ занять часть Курской области: подробности

По информации ТАСС, ссылающегося на следствие, действия обвиняемых причинили существенный экономический ущерб Российской Федерации и нанесли урон обороноспособности государства. Это создало условия для того, чтобы ВСУ проникли на территорию области. Массированная атака на Курскую область началась 6 августа 2024 года, а полная зачистка территории от украинских боевиков заняла 264 дня.