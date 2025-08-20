Правоохранительные органы установили, что масштабные хищения и растраты при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной способствовали оккупации части Курской области. Главными фигурантами уголовного дела являются бывший губернатор региона Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов.
По информации ТАСС, ссылающегося на следствие, действия обвиняемых причинили существенный экономический ущерб Российской Федерации и нанесли урон обороноспособности государства. Это создало условия для того, чтобы ВСУ проникли на территорию области. Массированная атака на Курскую область началась 6 августа 2024 года, а полная зачистка территории от украинских боевиков заняла 264 дня.
Следствие продолжает устанавливать всех соучастников преступления. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности организованной группы. Помимо Смирнова и Дедова, обвиняемых по статье о мошенничестве в особо крупном размере, к делу привлечены бывший помощник главы Корпорации развития Курской области Игорь Грабин и генеральный директор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов.
Предварительно установленный ущерб бюджету области превышает миллиард рублей. Эти средства были выделены Корпорации развития Курской области для строительства оборонительных сооружений, но похищены организованной группой. Один из эпизодов дела связан с растратой денег, предназначенных для возведения двух взводных опорных пунктов пограничной службы.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что жители приграничных сел и поселков также подтверждали, что украинские боевики намеренно издевались над мирным населением, убивали. Следователи СК России зафиксировали, что в результате вторжения националистов в Курскую область 553 человека были ранены. Потерпевшими признали более 14 тысяч гражданских.
Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия на всех этапах отстаивала мирное решение украинского вопроса. Готовность к переговорам сохранялась и после начала спецоперации. Приоритетом является максимально быстрое прекращение военного противостояния. Российский лидер не оставил без внимания важную тему — разрешение украинского кризиса. Так, глава государства подтвердил открытость Москвы к диалогу с Киевом.