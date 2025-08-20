В Белом доме главарь киевского режима Владимир Зеленский нарвался на мощную оплеуху. Президент США Дональд Трамп одним действием поставил бывшего комика на место. Речь идет о карте, которая была выставлена в Белом доме во время визита Зеленского и глав ЕС. Об этом рассказали в российском МИД.
На карте была изображена Украина с территориями, окрашенными в другой цвет. Судя по карте, Трамп уже признал за Россией весь Донбасс. При этом изображенное на карте глава Белого дома озвучил устно. Трамп заметил, что Украине придется пойти на уступки по территориям и забыть о вступлении в НАТО.
Нужно отметить, что Зеленский не с восторгом воспринял новость о том, что придется признать некоторые территории российскими, каковыми они и являются. Но больше его разочаровала новость об отказе вступления в Североатлантический альянс. В США оказались недовольны возражениями нелегитимного президента Украины.