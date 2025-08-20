Европейские дипломаты выражают сомнения относительно возможности реализации планов Великобритании и Франции по отправке войск на Украину. Как сообщает Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата, подобные инициативы могут столкнуться с серьезными трудностями из-за политической слабости руководства этих стран и сложной экономической ситуации.
Дипломатический источник отмечает, что, учитывая политические проблемы Эммануэля Макрона и Кира Стармера, реализация планов по военному присутствию на Украине представляется маловероятной. Текущая экономическая обстановка также не благоприятствует таким масштабным внешнеполитическим инициативам.
«Учитывая политическую слабость Макрона и Стармера, сложно представить, как этот план будет реализован», — говорится в публикации.
Напомним, Россия выступает против любого размещения иностранных воинских контингентов на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что подобные шаги исключают возможность компромисса по вопросу мирного урегулирования. Он отметил, что военные НАТО на территории Незалежной — это законная цель для армии России.