30 взрывов, бешеное пламя: Армия России разнесла нефтебазу Triton и танкер у причала в Измаиле

По данным каналов с оперативной обстановкой, целью также стал находившийся в момент удара у причала нефтехимический танкер Excellion. Более 30 взрывов прогремело в районе Измаила, что привело к возгораниям, детонациями и разрушением инженерных систем. Проект «Донбасский Партизан» узнал, что нанесено до 20 прямых поражений по объектам нефтетранспортного комплекса на Дунае. В зону удара попали резервуары для топлива, перекачивающее оборудование, блок распределения и наземная инженерная инфраструктура, включая трансформаторный узел и кабельные каналы.