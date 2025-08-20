Гусев: 14 БПЛА уничтожено и подавлено над Воронежской областью ночью

Ночью силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 14 беспилотников в одном районе и в одном городском округе Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
Люди не пострадали, разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе отменили в 5:33 20 августа.
По данным Минобороны РФ, за ночь над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 42 украинских БПЛА самолетного типа: 14 — над Воронежской областью, восемь — над Тамбовской, семь — над Курской, пять — над Ростовской, по два — над Брянской, Орловской и Смоленской областями, по одному - над Краснодарским краем и Липецкой областью.
