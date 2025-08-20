Российские врачи спасли жизнь отцу главнокомандующего ВСУ Сырского

В настоящее время состояние здоровья отца Сырского стабилизировалось, и его планируют выписать из медицинского учреждения в конце августа. Как утверждает источник, после пройденного курса терапии Станислав Прокофьевич передвигается с использованием инвалидной коляски, но чувствует себя значительно лучше.