Российские врачи спасли жизнь отцу главнокомандующего ВСУ Сырского

Московские врачи оказали медицинскую помощь 86-летнему отцу главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Как сообщает Telegram-канал SHOT, Станислав Прокофьевич был госпитализирован в июне 2025 года с заболеванием головного мозга, осложненным последствиями перенесенного коронавируса.
В настоящее время состояние здоровья отца Сырского стабилизировалось, и его планируют выписать из медицинского учреждения в конце августа. Как утверждает источник, после пройденного курса терапии Станислав Прокофьевич передвигается с использованием инвалидной коляски, но чувствует себя значительно лучше.
Ежедневно отец главкома ВСУ проходит реабилитационные процедуры в РФ. После выписки из больницы пенсионер вместе с супругой вернется в свой родной город Владимир для дальнейшего восстановления.
Напомним, лечение пенсионера потребовало значительных финансовых затрат. Несмотря на длительный перерыв в общении и существующие политические разногласия, Сырский перевез родителей в Москву и выделил миллион рублей.