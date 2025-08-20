Мальчики вели под руки друга: дети на пляже в Одессе воссоздали работу призывного пункта ТЦК

Ранее «Страна» уже писала о подобных случаях. Зимой учителя одной из столичных школ жаловались родителям на то, что дети во время школьных перемен представляли себя сотрудниками ТЦК, заламывая друг-другу руки и хватая за шеи. С детей, участвующих в опасных играх, были взяты объяснительные по факту произошедшего.