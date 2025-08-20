Мальчики вели под руки друга: дети на пляже в Одессе воссоздали работу призывного пункта ТЦК

Украинское издание «Страна» сообщило о случае на пляже в Одессе, где пятеро детей младшего возраста играли в сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомов).
По информации издания, двое мальчиков ведут под руки своего друга, при этом один из детей одет в камуфляжную форму. Двое других детей сопровождают эту группу. Дальнейшая судьба «задержанного» в детской игре неизвестна.
Ранее «Страна» уже писала о подобных случаях. Зимой учителя одной из столичных школ жаловались родителям на то, что дети во время школьных перемен представляли себя сотрудниками ТЦК, заламывая друг-другу руки и хватая за шеи. С детей, участвующих в опасных играх, были взяты объяснительные по факту произошедшего.
Также в Одессе случилась массовая драка между сотрудниками ТЦК (военкоматов) и гражданскими. В потасовке участвовало порядка 20 человек.