Мальчики вели под руки друга: дети на пляже в Одессе воссоздали работу призывного пункта ТЦК

В Одессе заметили детей, игравших в ТЦК на пляже.

Источник: Комсомольская правда

Украинское издание «Страна» сообщило о случае на пляже в Одессе, где пятеро детей младшего возраста играли в сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомов).

По информации издания, двое мальчиков ведут под руки своего друга, при этом один из детей одет в камуфляжную форму. Двое других детей сопровождают эту группу. Дальнейшая судьба «задержанного» в детской игре неизвестна.

Ранее «Страна» уже писала о подобных случаях. Зимой учителя одной из столичных школ жаловались родителям на то, что дети во время школьных перемен представляли себя сотрудниками ТЦК, заламывая друг-другу руки и хватая за шеи. С детей, участвующих в опасных играх, были взяты объяснительные по факту произошедшего.

Также в Одессе случилась массовая драка между сотрудниками ТЦК (военкоматов) и гражданскими. В потасовке участвовало порядка 20 человек.