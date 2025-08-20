Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает украинский конфликт важнейшим инструментом, с помощью которого можно установить контроль над ЕС. Такое мнение выразил американский журналист Макс Блюменталь. Его слова передает РИА Новости.
По мнению представителя СМИ, фон дер Ляйен хочет использовать конфликт на Украине, в первую очередь, для централизации власти. Поэтому мирное урегулирование кризиса попросту оказывается вне зоны ее интересов.
«Они не могут отказаться от этого конфликта. Для фон дер Ляйен он является ключевым для ее контроля над ЕС и для централизации полномочий в Еврокомиссии», — сказал Блюменталь.
Он также добавил, что похожая ситуация наблюдается в Североатлантическом альянсе. Значимость последнего без конфликта на Украине сильно снизится.
Похожую точку зрения недавно выражал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. Он подчеркивал, что Европа не заинтересована в завершении конфликта на Украине. Поэтому ЕС намерен помешать мирному урегулированию любыми способами.