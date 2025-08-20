Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десант ВСУ поразили при попытке высадки на буровые вышки около Крыма

Десант ВСУ предпринял ночью безуспешную попытку высадиться на вышках (самоподъемных плавучих буровых установках) Голицынского газоконденсатного месторождения западнее Крыма.

Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора» и публикует видео разгрома врага российскими бойцами.

Оператор БПЛА обнаружил три катера, движущихся к вышкам. По одному из них был нанесен удар дроном-камикадзе, он загорелся. Уцелевшие суда отошли.

Напомним, ранее ВС России пресекли попытку британских наемников высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Враг собирался задействовать в операции четыре катера и дроны Bayraktar. Однако по порту в Николаевской области, откуда ВСУ пытались забросить десант, нанесли ракетный удар.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше