Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы Южной группировки войск уничтожили четыре блиндажа ВСУ в районе Плещеевки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии группировки войск «Южная» уничтожили четыре блиндажа противника с личным составом в районе села Плещеевка на константиновском направлении СВО. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

«За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике на константиновском направлении в окрестностях н. п. Плещеевка вблизи Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены четыре блиндажа с личным составом ВСУ. Расчетами ствольной артиллерии по выявленным целям незамедлительно нанесено огневое поражение, в результате которого укрытия ВСУ уничтожены вместе с личным составом», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что потери противника составили до двух отделений пехоты.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше