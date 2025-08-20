Бойцы Южной группировки войск уничтожили четыре блиндажа ВСУ в районе Плещеевки

«За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике на константиновском направлении в окрестностях н. п. Плещеевка вблизи Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены четыре блиндажа с личным составом ВСУ. Расчетами ствольной артиллерии по выявленным целям незамедлительно нанесено огневое поражение, в результате которого укрытия ВСУ уничтожены вместе с личным составом», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что потери противника составили до двух отделений пехоты.