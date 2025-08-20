ФСБ сообщила о задержании группы диверсантов в Брянской области

По данным ФСБ, обучение ДРГ велось при участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии. С места боестолкновения изъяты шесть штурмовых винтовок производства США, 16 кг взрывчатого вещества чешского производства, гранаты и патроны «натовского образца», а также радиостанция «для поддержания связи с руководством ГУР», перечислили в ФСБ. Задержанные дают признательные показания о причастности к подрывам в сентябре 2024 года железной дороги в Новооскольском районе Белгородской области.