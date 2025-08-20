ФСБ сообщила о задержании группы диверсантов в Брянской области

По версии ФСБ, группа состояла из сотрудников службы спецопераций, курируемой Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Они планировали совершить на территории России диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры, утверждает российская спецслужба.
По данным ФСБ, обучение ДРГ велось при участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии. С места боестолкновения изъяты шесть штурмовых винтовок производства США, 16 кг взрывчатого вещества чешского производства, гранаты и патроны «натовского образца», а также радиостанция «для поддержания связи с руководством ГУР», перечислили в ФСБ. Задержанные дают признательные показания о причастности к подрывам в сентябре 2024 года железной дороги в Новооскольском районе Белгородской области.
Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии) УК РФ. Также действия задержанных могут квалифицировать по ст. 222 (незаконный оборот оружия), ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), ст. 226.1 (контрабанда оружия и взрывчатых веществ), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).