Что известно о задержании украинских диверсантов, обученных западными спецслужбами

Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией и МВД задержали в Брянской области трех членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Членов украинской ДРГ готовили в спецлагерях инструкторы из Британии и Канады, следует из опубликованного ФСБ видео задержания.

ТАСС собрал основное о задержании и готовящихся терактах.

О ДРГ

  • В состав диверсионной группы входили кадровые сотрудники Службы специальных операций, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины.
  • По данным ФСБ, контроль и обучение ДРГ осуществлялись при участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.
  • На видеозаписи задержания, опубликованной ФСБ, члены ДРГ назвали свои имена: Роман Давыдюк, Александр Годько, Александр Жук.
  • Задержанные назвали имена еще 16 диверсантов, действовавших в РФ.

Террористическая деятельность

  • На территории РФ группа планировала совершить диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры.
  • Задержанный командир украинской ДРГ дал признательные показания о причастности к подрыву ж/д переезда в Белгородской области в 2024 году.
  • Также он дал показания о подрыве автомоста в Брянской области в мае 2025 года.
  • В ФСБ уточнили, что задержанные также дают показания о подготовке новых терактов на территории России.

Задержание

  • Группа была обнаружена в лесном массиве на территории Брянской области.
  • В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов были ликвидированы и трое задержаны, сообщили в ЦОС.
  • Задержанные в Брянской области украинские диверсанты сами сдались в плен после обнаружения.
  • С места боестолкновения изъяты шесть автоматических штурмовых винтовок производства США с приборами для бесшумной стрельбы, 16 кг пластичного взрывчатого вещества чешского производства и средства инициирования взрыва, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанция для поддержания связи с руководством ГУР Министерства обороны Украины.
  • Следственным отделом УФСБ по Брянской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии) УК РФ.
  • Проводятся следственные действия для квалификации деяний задержанных по ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст. 226.1 (контрабанда оружия и взрывчатых веществ), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).