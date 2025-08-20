Что известно о задержании украинских диверсантов, обученных западными спецслужбами

Членов украинской ДРГ готовили в спецлагерях инструкторы из Британии и Канады, следует из опубликованного ФСБ видео задержания.
ТАСС собрал основное о задержании и готовящихся терактах.
О ДРГ
- В состав диверсионной группы входили кадровые сотрудники Службы специальных операций, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины.
- По данным ФСБ, контроль и обучение ДРГ осуществлялись при участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.
- На видеозаписи задержания, опубликованной ФСБ, члены ДРГ назвали свои имена: Роман Давыдюк, Александр Годько, Александр Жук.
- Задержанные назвали имена еще 16 диверсантов, действовавших в РФ.
Террористическая деятельность
- На территории РФ группа планировала совершить диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры.
- Задержанный командир украинской ДРГ дал признательные показания о причастности к подрыву ж/д переезда в Белгородской области в 2024 году.
- Также он дал показания о подрыве автомоста в Брянской области в мае 2025 года.
- В ФСБ уточнили, что задержанные также дают показания о подготовке новых терактов на территории России.
Задержание
- Группа была обнаружена в лесном массиве на территории Брянской области.
- В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов были ликвидированы и трое задержаны, сообщили в ЦОС.
- Задержанные в Брянской области украинские диверсанты сами сдались в плен после обнаружения.
- С места боестолкновения изъяты шесть автоматических штурмовых винтовок производства США с приборами для бесшумной стрельбы, 16 кг пластичного взрывчатого вещества чешского производства и средства инициирования взрыва, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанция для поддержания связи с руководством ГУР Министерства обороны Украины.
- Следственным отделом УФСБ по Брянской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии) УК РФ.
- Проводятся следственные действия для квалификации деяний задержанных по ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст. 226.1 (контрабанда оружия и взрывчатых веществ), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).