Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ оставили позиции на Северском направлении

ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Украинские военные оставили несколько позиций на Северском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск «Южная».

Источник: РИА "Новости"

«На Северском направлении расчетами БПЛА “Южной” группировки был взят под огневой контроль участок дороги к передовым позициям противника. Точными попаданиями ударных дронов и сбросов на пути к оборонительным рубежам были уничтожены два вражеских пикапа. Передовой отряд противника, полностью лишенный поддержки, был вынужден оставить позиции, что позволило штурмовым подразделениям российской армии успешно и беспрепятственно продвинуться вперед», — говорится в заявлении.

Расчеты ударных беспилотников пресекают все попытки ВСУ подвезти боекомплект, провизию, пехоту и военное имущество к линии фронта на этом направлении, отметили в пресс-центре.

Как уточнили в Минобороны, бойцы «Юга» также нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах Васюковки, Дроновки, Миньковки, Нелеповки, Федоровки и Червоного в ДНР.

Потери противника в зоне ответственности группировки составили:

  • до 210 военнослужащих;
  • ББМ;
  • шесть автомобилей;
  • два артиллерийских орудия;
  • станция РЭБ;
  • склад материальных средств.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше