ВСУ оставили позиции на Северском направлении

«На Северском направлении расчетами БПЛА “Южной” группировки был взят под огневой контроль участок дороги к передовым позициям противника. Точными попаданиями ударных дронов и сбросов на пути к оборонительным рубежам были уничтожены два вражеских пикапа. Передовой отряд противника, полностью лишенный поддержки, был вынужден оставить позиции, что позволило штурмовым подразделениям российской армии успешно и беспрепятственно продвинуться вперед», — говорится в заявлении.
Расчеты ударных беспилотников пресекают все попытки ВСУ подвезти боекомплект, провизию, пехоту и военное имущество к линии фронта на этом направлении, отметили в пресс-центре.
Как уточнили в Минобороны, бойцы «Юга» также нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах Васюковки, Дроновки, Миньковки, Нелеповки, Федоровки и Червоного в ДНР.
Потери противника в зоне ответственности группировки составили:
- до 210 военнослужащих;
- ББМ;
- шесть автомобилей;
- два артиллерийских орудия;
- станция РЭБ;
- склад материальных средств.