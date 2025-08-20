Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подрыв пикапа ВСУ с боеприпасами попал на видео

«Стальная» бригада Росгвардии подорвала пикап, который вез боеприпасы подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Оператор ударного дрона в ходе воздушной разведки заметил автомобиль украинских военных, однако водитель пикапа спрятался в укрытии. Тем не менее, дрон Росгвардии уничтожил его. Кадры предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видна дорога и двигающийся по ней пикап ВСУ. Затем он останавливается под деревом. Дрон настигает машину, происходит подрыв.

Ранее сообщалось, что в Сумской области спецназовец Росгвардии уничтожил догонявший его дрон-камикадзе.