Подрыв пикапа ВСУ с боеприпасами попал на видео

«Стальная» бригада Росгвардии подорвала пикап, который вез боеприпасы подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Оператор ударного дрона в ходе воздушной разведки заметил автомобиль украинских военных, однако водитель пикапа спрятался в укрытии. Тем не менее, дрон Росгвардии уничтожил его. Кадры предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.