ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта
За минувшие сутки бойцы группировки «Центр» освободили села Панковка и Сухецкое в ДНР, подразделения группировки «Восток» вытеснили противника из села Новогеоргиевка Днепропетровской области.
«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и пограничному отряду противника в районах пяти населенных пунктов в Сумской области, а также атаковали три бригады в районе трех населенных пунктов в Харьковской области.
ВСУ потеряли порядка 155 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, склад боеприпасов и склад материальных средств.
«Запад» занял новые позиции
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери противника в живой силе составили до 245 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк Leopard, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, шесть станций РЭБ и шесть складов боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
ВС РФ ликвидировали за сутки: до 210 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ, склад материальных средств.
Группировка «Центр» наступает в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали девять бригад ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и села Филия Днепропетровской области.
Потери украинской стороны за сутки: свыше 405 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.
«Восток» продвинулся вперед в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Дорожнянка, Зеленый Гай, Полтавка Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград ДНР.
«Противник потерял свыше 220 военнослужащих, два танка, десять автомобилей, реактивную систему залпового огня западного производства, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Белогорье, Приморское Запорожской области, Отрадокаменка и Садовое Херсонской области.
ВСУ за сутки потеряли порядка 65 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, восемь станций РЭБ, склад боеприпасов и три склада горюче-смазочных материалов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Средства ПВО за сутки сбили:
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 217 БПЛА самолетного типа.
В северо-западной части Черного моря силы Черноморского флота уничтожили два малоразмерных быстроходных катера противника.