Главное из брифинга Минобороны 20 августа 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 20 августа на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта

За минувшие сутки бойцы группировки «Центр» освободили села Панковка и Сухецкое в ДНР, подразделения группировки «Восток» вытеснили противника из села Новогеоргиевка Днепропетровской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и пограничному отряду противника в районах пяти населенных пунктов в Сумской области, а также атаковали три бригады в районе трех населенных пунктов в Харьковской области.

ВСУ потеряли порядка 155 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, склад боеприпасов и склад материальных средств.

«Запад» занял новые позиции

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери противника в живой силе составили до 245 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк Leopard, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, шесть станций РЭБ и шесть складов боеприпасов.

Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

ВС РФ ликвидировали за сутки: до 210 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ, склад материальных средств.

Группировка «Центр» наступает в ДНР

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали девять бригад ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и села Филия Днепропетровской области.

Потери украинской стороны за сутки: свыше 405 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

«Восток» продвинулся вперед в Днепропетровской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Дорожнянка, Зеленый Гай, Полтавка Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград ДНР.

«Противник потерял свыше 220 военнослужащих, два танка, десять автомобилей, реактивную систему залпового огня западного производства, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Белогорье, Приморское Запорожской области, Отрадокаменка и Садовое Херсонской области.

ВСУ за сутки потеряли порядка 65 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, восемь станций РЭБ, склад боеприпасов и три склада горюче-смазочных материалов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по причальным сооружениям, используемым для поставок горючего в интересах ВСУ, цеху сборки БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • 217 БПЛА самолетного типа.

В северо-западной части Черного моря силы Черноморского флота уничтожили два малоразмерных быстроходных катера противника.

