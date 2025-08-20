Ричмонд
В Ростове изменили адрес пункта приема заявлений от пострадавших при атаке БПЛА

С 20 августа прием заявлений от пострадавших при атаке БПЛА в центре Ростова-на-Дону ведут на Лениногорской, 9.

Источник: Комсомольская правда

Об этом напомнил глава города Александр Скрябин.

— Администрация Октябрьского района продолжит прием документов на оказание материальной помощи на Лениногорской, 9 (управление социальной защиты населения Октябрьского района Ростова-на-Дону), — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Кроме оформления заявлений, посетители смогут получить ответы на все актуальные вопросы. Штаб будет работать без выходных с 9 до 18 часов.

По поводу обследования жилых помещений и проведения замеров окон нужно обращаться по телефону диспетчерской службы администрации Октябрьского района.

Напомним, ранее пострадавшие жители донской столицы обращались с заявлениями на Лермонтовскую, 94/96 и на Народного Ополчения, 282.

Атака БПЛА произошла в первой половине дня 14 августа в районе улиц Тельмана и Лермонтовской. Ущерб получили 33 здания. В районе происшествия действует локальный режим ЧС. Пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

