В ведомстве отметили, что военнослужащие 57-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с помощью артиллерийского огня и расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) смогли вытеснить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта.
Уточняется, что после освобождения села инженерно-саперные подразделения начали разминирование местности от взрывоопасных предметов.
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Сухецкое, Панковка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и село Новогеоргиевка в Днепропетровской области ранее в этот день. Отмечалось, что в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков.