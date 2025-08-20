Ричмонд
Минобороны РФ показало кадры освобождения населенного пункта Новогеоргиевка

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Кадры проведения операции 20 августа показало Министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что военнослужащие 57-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с помощью артиллерийского огня и расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) смогли вытеснить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта.

Уточняется, что после освобождения села инженерно-саперные подразделения начали разминирование местности от взрывоопасных предметов.

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Сухецкое, Панковка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и село Новогеоргиевка в Днепропетровской области ранее в этот день. Отмечалось, что в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков.

