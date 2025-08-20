ВС России ударили «Искандером» по пункту временной дислокации ВСУ

На кадрах показан момент попадания российской ракеты по цели.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по пункту временной дислокации бригады ВСУ в Славянске в ДНР, видео предоставило Минобороны РФ.
