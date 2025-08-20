Российские хакеры взломали базу ВСУ с данными о 1,7 млн потерь

Российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости взлом базы данных Генерального штаба Вооруженных сил Украины, которая, как утверждают киберактивисты, содержит информацию о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских солдат.
Представитель KillNet, отвечая на вопрос РИА Новости, подтвердил подлинность обнаруженных сведений о потерях ВСУ. Он также передал агентству ряд фотографий погибших украинских военных, а также сопутствующие данные из их паспортов, военных билетов, свидетельств о смерти и жетонов.
О масштабном взломе этой базы данных российскими хакерскими группами KillNet, Palach Pro, User Sec и Beregini ранее сообщал телеграм-канал Mash. Полученная информация позволила также детализировать поставки оружия и боеприпасов Украине от 43 стран за последние три года.
Среди основных спонсоров, согласно этим документам, лидируют США, выделившие ВСУ с 2022 года около 360 танков, 630 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также сотни тысяч единиц дальнобойных артиллерийских снарядов. Германия поставила около 100 танков Leopard 1A5 с боекомплектом, 18 Leopard 2 и несколько ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer. Польша, как указывается, передала неустановленное число бронетранспортеров KTO Rosomak, гаубиц AHS Krab, а также около 200 танков PT-91 Twardy.
В списке из 43 стран, помимо очевидных ЕС, США и Канады, фигурируют и менее ожидаемые партнеры, такие как Албания, Исландия, Македония, Черногория, Норвегия, Косово, Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Грузия, Турция и Израиль. Сербии в этом перечне нет, так как, по полученным данным, Украина закупала произведенные там артиллерийские снаряды через третьи страны.
Хакеры подчеркивают, что все упомянутые объемы и наименования вооружений значатся лишь в официальных отчетностях и документах, полученных ими в результате взлома. Они не исключают, что на фронт в итоге могла поступить лишь малая часть заявленной помощи, а остальное было списано или отмыто.