Российские хакеры взломали базу ВСУ с данными о 1,7 млн потерь

Хакеры подчеркивают, что все упомянутые объемы и наименования вооружений значатся лишь в официальных отчетностях и документах, полученных ими в результате взлома. Они не исключают, что на фронт в итоге могла поступить лишь малая часть заявленной помощи, а остальное было списано или отмыто.