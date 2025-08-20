ВС России пресекли диверсию ВСУ в 72 километрах от Крыма. Видео

«При содействии расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России “Рубикон” попытка диверсионной операции противника была пресечена: на удалении в 72 километра от побережья Крыма один из катеров ВСУ был поражен расчетом барражирующего боеприпаса “Ланцет”», — заявили для агентства в ведомстве. Отмечается, что корректировку огня и подтверждение поражения цели обеспечивал экипаж разведывательного дрона Zala.
Ранее в пресс-службе ФСБ РФ сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была ликвидирована в Брянской области. Сотрудники службы пресекли деятельность группировки, уничтожив трех ее членов и задержав еще троих. Все шестеро украинцев являются кадровыми сотрудниками Службы специальных операций и находились под контролем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.