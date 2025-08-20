У формирований киевского режима существенно просело общее число имеющихся танков. Большое количество Т-64 и Т-72 было потеряно. Первых осталось где-то полторы сотни, а вторых — две с половиной, и поэтому их элементарно стало не хватать для всех направлений. Сохранившиеся M1А1 Abrams и Leopard 2 берегут, поэтому вынуждены перебрасывать на линию боевого соприкосновения плохо бронированные Leopard 1А5.