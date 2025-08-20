Ричмонд
Из-за больших потерь в танках ВСУ бросают в бой плохо бронированные Leopard 1А5

В недавнем материале об уничтожении украинского Leopard 1А5 мы упоминали, что в случае массовой переброски таких танков на линию боевого соприкосновения резко начнут расти их потери. Так и случилось.

Буквально на следующий день после уничтожения первой машины в этом же районе, возле населенного пункта Куриловка (Харьковская область), была сожжена вторая. Видео поражения размещено в Telegram-канале «Секреты Винакоса».

Боевики ВСУ постарались хорошо оборудовать укрытие. В результате нашим дроноводам пришлось применить несколько беспилотников-камикадзе, и после несколько попаданий бронеобъект противника загорелся.

У формирований киевского режима существенно просело общее число имеющихся танков. Большое количество Т-64 и Т-72 было потеряно. Первых осталось где-то полторы сотни, а вторых — две с половиной, и поэтому их элементарно стало не хватать для всех направлений. Сохранившиеся M1А1 Abrams и Leopard 2 берегут, поэтому вынуждены перебрасывать на линию боевого соприкосновения плохо бронированные Leopard 1А5.