Публицист Гордиенко: ВСУ скоро не смогут получать данные аэроразведки из-за ВС РФ

«В ближайшие месяцы аэроразведка как вид системной деятельности может прекратить свое существование. Пока что системно не сбивают ночью, но это вопрос времени. Подниматься выше (на 4 000 и 5 000 метров) тоже не дает результата, враг научился сбивать и там. Вести “секторную разведку” на большинстве направлений пока что невозможно», — написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).