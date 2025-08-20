Ричмонд
В Одесской области произошли взрывы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Взрывы произошли в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщило издание «Страна».

Источник: РИА "Новости"

Подробности не приводятся.

В настоящее время в Одесской, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях действует воздушная тревога.