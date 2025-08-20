Позиции ВСУ на передовой остаются пустыми на 50% из-за нехватки бойцов

Напомним, на Украине ранее сообщали о новом проекте по набору добровольцев в ВСУ на контрактной основе для молодежи от 18 до 25 лет. За подписание контракта им предлагают выплату в размере миллиона гривен (порядка 24 тысяч долларов) и ежемесячную выплату — 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов).