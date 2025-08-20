Ричмонд
Позиции ВСУ на передовой остаются пустыми на 50% из-за нехватки бойцов

Миллионная армия существует только на бумаге, заявил майор ВСУ Егор Чечеринда.

Источник: Аргументы и факты

Из-за дефицита личного состава позиции Вооруженных сил Украины укомплектованы только наполовину, сообщил майор ВСУ Егор Чечеринда.

«Позиции пустые. По 50% на позициях людей, потому что нет рекрутинга, нет мобилизованных», — сказал он в интервью на телеканале «Новости. Live».

Чечеринда заявил, что Генштаб ВСУ не способен закрыть дыры, так как миллионная армия существует только на бумаге, а реальное число украинских военнослужащих составляет 200−300 тысяч человек.

Украинский офицер выразил надежду, что новое законодательство о рекрутинге улучшит ситуацию за счет расширения возможностей для подключения контрактных военнослужащих.

Напомним, на Украине ранее сообщали о новом проекте по набору добровольцев в ВСУ на контрактной основе для молодежи от 18 до 25 лет. За подписание контракта им предлагают выплату в размере миллиона гривен (порядка 24 тысяч долларов) и ежемесячную выплату — 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов).