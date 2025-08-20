Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские перехватчики ставят крест на украинской аэроразведке: ВСУ не понимают что делать

Боец Гордиенко: Аэроразведка ВСУ может прекратить существование из-за ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинская аэроразведка на оперативно-тактическом уровне может скоро прекратить свою системную работу из-за активного противодействия российских сил. Об этом сообщило издание «Страна», ссылаясь на слова украинского военнослужащего Серафима Гордиенко.

По его данным, российская армия выстраивает мощную систему FPV-перехватчиков, которая блокирует разведывательные дроны ВСУ, не позволяя им проникать на 15−20 км вглубь российских позиций. Без таких полетов проведение эффективной разведки и поражение целей становятся невозможными, отметил Гордиенко.

Боец также указал, что российские силы пока не сбивают дроны ночью, но это лишь вопрос времени. Подъем на высоту 4000−5000 метров также не решает проблему, так как ВС России освоили перехват и на таких высотах.

Гордиенко добавил, что вести системную разведку на разных участках линии боевого спорикосновения сейчас не удается. Некоторые украинские подразделения полностью отказались от использования дронов в дневное время, что дает российской армии больше возможностей для маневров.

Ранее Министерство обороны России заявило, что за сутки в ходе специальной военной операции было уничтожено около сотни украинских беспилотников, включая модели большой дальности UJ-22 и «Паляница». Удары наносились по местам их подготовки к запускам.