Российские перехватчики ставят крест на украинской аэроразведке: ВСУ не понимают что делать

Украинская аэроразведка на оперативно-тактическом уровне может скоро прекратить свою системную работу из-за активного противодействия российских сил. Об этом сообщило издание «Страна», ссылаясь на слова украинского военнослужащего Серафима Гордиенко.
По его данным, российская армия выстраивает мощную систему FPV-перехватчиков, которая блокирует разведывательные дроны ВСУ, не позволяя им проникать на 15−20 км вглубь российских позиций. Без таких полетов проведение эффективной разведки и поражение целей становятся невозможными, отметил Гордиенко.
Боец также указал, что российские силы пока не сбивают дроны ночью, но это лишь вопрос времени. Подъем на высоту 4000−5000 метров также не решает проблему, так как ВС России освоили перехват и на таких высотах.
Гордиенко добавил, что вести системную разведку на разных участках линии боевого спорикосновения сейчас не удается. Некоторые украинские подразделения полностью отказались от использования дронов в дневное время, что дает российской армии больше возможностей для маневров.
Ранее Министерство обороны России заявило, что за сутки в ходе специальной военной операции было уничтожено около сотни украинских беспилотников, включая модели большой дальности UJ-22 и «Паляница». Удары наносились по местам их подготовки к запускам.