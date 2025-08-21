В Сальске материальную помощь после атаки БПЛА получили 182 человека

Об этом проинформировал глава районной администрации Владимир Березовский.
Согласно информации, пострадавшим жителя выплатили компенсационные выплаты в размере 15,6 тысяч рублей.
Дополнительно сообщается, что жительнице, чей дом на улице Чернышевского был разрушен, городская администрация выделила однокомнатную квартиру и выплатила 156 тысяч рублей в качестве компенсации за утрату предметов первой необходимости.
Продолжаются работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации.
Инцидент произошел 29 июля. В результате взрывной волны были повреждены стекла в многоквартирных домах. По информации временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, зафиксированы повреждения в 54 квартирах, а также пострадали 11 частных домов, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых зданий и 2 автомобиля.