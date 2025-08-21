Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сальске материальную помощь после атаки БПЛА получили 182 человека

В Сальске Ростовской области 182 человека получили материальную помощь после инцидента с беспилотным летательным аппаратом.

Об этом проинформировал глава районной администрации Владимир Березовский.

Согласно информации, пострадавшим жителя выплатили компенсационные выплаты в размере 15,6 тысяч рублей.

Дополнительно сообщается, что жительнице, чей дом на улице Чернышевского был разрушен, городская администрация выделила однокомнатную квартиру и выплатила 156 тысяч рублей в качестве компенсации за утрату предметов первой необходимости.

Продолжаются работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации.

Инцидент произошел 29 июля. В результате взрывной волны были повреждены стекла в многоквартирных домах. По информации временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, зафиксированы повреждения в 54 квартирах, а также пострадали 11 частных домов, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых зданий и 2 автомобиля.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше