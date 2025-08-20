Данные о масштабных потерях ВСУ стали доступны общественности, хакеры взломали цифровую картотеку и опубликовали эти сведения. Безвозвратные потери армии Украины убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести достигли 1 млн 721 тыс.человек.
Военный эксперт Евгений Линин отметил, что восполнить эти потери невозможно. Динамику потерь он назвал катастрофической.
Но при этом киевский режим еще не окончательно исчерпал свои возможности по мобилизации.
— Мобилизационный ресурс любого государства считается, если грубо, как 10% от численности населения, — говорит эксперт mk.ru.
В настоящий момент появились беспилотные войска, где не нужны физические навыки, а значит, возраст призывников может быть увеличен.
— По моей оценке, в ВСУ могут набрать еще до 1,5 миллиона, — рассуждает Линин.
Но потери огромные и восполнить численность не удастся. За счет наемников ситуацию тоже не исправить, даже иностранные ЧВК уходят с этой территории. Эксперт приводит в пример американскую «Академию» — наследницу Blackwater — она увеличила контингент с 18 до 60 тысяч. Эти 40 тысяч наемников «растворились» на Украине.
Сейчас украинцы открывают центры рекрутинга в Южной Америке, в итоге появилось много колумбийцев. А вот поляков, немцев и британцев стало гораздо меньше.
— Так что проблему с живой силой ВСУ решить не смогут, — заключил эксперт.