Сенатор Климов: гарантии безопасности Украине возможны, но не во вред России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что Россия действует согласно логике, озвученной президентом еще в прошлом году. Тогда глава государства говорил, что безопасность кого бы то ни было не должна осуществляться за счет нашей безопасности. Исходя из этого, могут быть предоставлены гарантии безопасности для Украины.
Но в тоже время, в этих вопросах не стоит искать коалиций, а действовать проверенными методами. Именно такую позицию высказал на пресс-конференции Сергей Лавров, глава российского МИД.
Пока гарантами безопасности Украины могут выступить Китай, США, Великобритания и Франция, но это только предложение. К тому же, оно никак не затрагивает вопрос размещения военного контингента.
— Речь шла о том, что некие государства будут гарантами того, чтобы ситуация каким-то образом не развернулась во вред Украине, — отметил сенатор в беседе с Lenta.ru.
Страны, о которых говорил Сергей Лавров, являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.
Но в то же время, ни о каких миротворческих корпусах не может идти и речи. Дмитрий Медведев уже объявил, что подобное исключено, пишет Российская газета.
А отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон высказал мнение, что НАТО не имеет возможности разместить существенные военные контингенты на территории Украины, пишет Царьград.
Тем временем, политолог-американист Малек Дудаков объяснил, почему Белый дом спешит достичь мирного урегулирования на Украине до конца августа-начала сентября. Дело в том, что дальше у американской администрации будет полно других забот, пишет aif.ru.