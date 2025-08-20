Сенатор Климов: гарантии безопасности Украине возможны, но не во вред России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что Россия действует согласно логике, озвученной президентом еще в прошлом году. Тогда глава государства говорил, что безопасность кого бы то ни было не должна осуществляться за счет нашей безопасности. Исходя из этого, могут быть предоставлены гарантии безопасности для Украины.