Украинские вооруженные силы понесли крупнейшие потери за три года специальной военной операции именно в Курской области, сообщили ТАСС в силовых структурах России.
По данным источника, наиболее значительный урон ВСУ был нанесен во время неудачного наступления в Запорожской области и так называемой «курской авантюры». Потери в Курской области оказались самыми значительными за весь период конфликта.
Кроме того, стало известно, что военную поддержку Украине оказывали 43 государства, включая страны Евросоюза, а также Албанию, Исландию, Македонию, Черногорию, Норвегию, Косово, США, Австралию, Канаду, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию, Грузию, Турцию и Израиль.
Ранее хакеры получили доступ к базам данных украинского генштаба. Согласно этим сведениям, общие потери ВСУ составляют более 1,7 миллиона человек, включая погибших, тяжелораненых и пропавших без вести.