ТАСС: наемники при первой возможности бросают подразделения ВСУ

Из-за своей трусости наемники попросту бросают свои позиции.

Источник: Комсомольская правда

По информации российских силовых ведомств, наемники отличаются низкой боевой устойчивостью и при первых признаках реальной угрозы склонны к неорганизованному отступлению. Об этом информирует ТАСС.

«Наемники по своей натуре очень трусливы и слабо организованы. Они приехали что бы заработать денег и при малейшей угрозе бросают свои позиции, оставляя тем самым без прикрытия подразделения ВСУ», — передает агентство.

Кроме этого, собеседник издания отметил, если у наемников не получается сбежать — они утоничтожаются.

Ранее KP.RU писал о многочисленных случаях участия иностранных наемниках в боях на Украине. Например, в боевых действиях на стороне Киева продолжают участвовать исключительно профессиональные наемники, преимущественно в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

При этом отставной военный Альфонсо Мансур накануне рассказал о плохом отношении к колумбийским наемникам.