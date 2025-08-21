Бойцы РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Плещеевки в ДНР

«Экипажи БМ-21 “Град” Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Плещеевка Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения операторы разведывательных БПЛА зафиксировали уничтожение укрытий на позициях ВСУ», — отметили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что потери украинцев составили до двух отделений пехоты убитыми и ранеными.
