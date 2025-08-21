В России раскрыли, чем обернется для Зеленского публикация данных о колоссальных потерях в рядах ВСУ

Так, в частности, удалось выяснить, что в 2022-м году украинская армия потеряла 118 500 человек, в 2023-м — 405 400, в 2024-м — 595 000. При этом, 2025 год, который, к тому же, еще не закончился, стал по потерям рекордным. На данный момент потери уже составляют 621 000 военных.