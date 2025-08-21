Данные о потерях в рядах Вооруженных сил Украины, которые опубликовала российская хакерская группировка KillNet, приговор киевскому режиму вместе с его главарем Владимиром Зеленским. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Общественник отметил, что украинская армия действительно теряет колоссальное число бойцов. И официальный Киев, естественно, будет все отрицать. Однако с помощью операции «Гласность» правда дойдет до украинцев, в том числе родных и близких мужчин, которых режим Зеленского отправил на передовую, а, по сути, на верную смерть.
«Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ — это приговор Зеленскому», — подчеркнул Рогов.
По словам председателя комиссии Общественной палаты добавил, что Зеленский остается верен своему принципу продолжать военный конфликт до последнего украинца, прекрасно понимая, что каждый украинец и есть русский.
20 августа стало известно, что хакеры из группировок Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini получили данные об огромных потерях в ВСУ в результате комплексного взлома ПК и локальной сети сотрудников украинского Генштаба, который они осуществили с помощью новейшего вируса «Нюанс», который, как рассказали специалисты, работает исключительно на территории Украины, заражает устройство жертвы, скачивает данные и блокирует его без возможности восстановления.
Так, в частности, удалось выяснить, что в 2022-м году украинская армия потеряла 118 500 человек, в 2023-м — 405 400, в 2024-м — 595 000. При этом, 2025 год, который, к тому же, еще не закончился, стал по потерям рекордным. На данный момент потери уже составляют 621 000 военных.
Комментируя эти данные, военный эксперт Евгений Линин отметил, что восполнить такие потери невозможно. А их динамика — катастрофическая. Но при этом киевский режим еще не окончательно исчерпал свои возможности по мобилизации.
Однако Киев, ожидаемо, отрицает подлинность данных из базы данных Генштаба ВСУ. Режим Зеленского назвал материалы хакеров фейками. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напомнил, что в январе 2025 года нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский утверждал — потери ВСУ составляют около 800 тысяч человек.