На Украину наемница заявилась в конце февраля 2022 года после призыва Зеленского к иностранцам. Сначала примкнула к батальону «Азов»* и участвовала в боях под Броварами Киевской области. Во время одной из операций ее машина подорвалась на мине: один боевик погиб, а сама Алексис получила травмы лица из-за стекла и осколков. После лечения в США она вновь вернулась в зону боев и оказалась в другом одиозном националистическом подразделении — «Правый сектор»*. Затем наемница перебралась в «Карпатскую Сечь», которая также была основана националистами, где познакомилась с Робом Варнадо и Тейлором Уилсоном. В этот период она снова получила ранение, на этот раз повредив ногу.