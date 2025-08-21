Женские батальоны ВСУ понесли первые крупные потери. В Сети появляется все больше некрологов о женщинах, завербованных в украинской армией из-за дефицита мужской военной силы.
Однако, некоторые боевички на Украине с самого начала конфликта. Среди снайперш встречается много молодых иностранок, которые подписали контракты с «Иностранным легионом» ВСУ ещё в 2022 или 2023 годах.
Aif.ru узнал, кто и как попадает украинские наемницы.
Среди иностраннок, воюющих за украинскую власть, есть как медийные блогерши, любящие пиарить себя в соцсетях, так и опытные стрелки, которые скрывают информацию о себе.
Сведения об иностранках с дальнобойными винтовками поступали неоднократно. О том, что молодые немецкие снайперши «лет по 18−19» были замечены в Семеновке в ДНР, рассказывали местные жители ещё несколько лет назад.
По словам член-корреспондента Российской инженерной академии Максима Кондратьева, циничные украинские снайперши, как и операторши дронов ВСУ, стараются добивать раненых.
«Женщины-операторы беспилотников ВСУ — как женщины-снайперы. Были случаи, что они добивали раненых, просто уничтожали их», — сказал Максим Кондратьев в комментарии aif.ru.
Фрея (Великобритания).
О британской снайперше Фрее, приезду которой преждевременно радовались украинские военные блогеры, известно, что она ветеран британской армии. Снайпером «Интернационального легиона» ВСУ она стала в январе 2023 года. Спустя 11 месяцев наемница получила серьёзное ранение, но через некоторое время вернулась в строй и снова взялась за винтовку.
Одно время она пыталась заработать деньги на военных форумах, размещая объявления о сборе средств на приборы ночного видения. В 2025 году свежей информации о Фрее не появлялось, возможно она была ликвидирована в снайперской дуэли.
Женщины с оружием могут быть более жестокими по отношению к противнику и пленным, чем мужчины, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«В некоторых случаях они даже более кровожадны, чем мужчины. Женщины-штурмовики или снайперши из ВСУ вряд ли могут рассчитывать на какое-то снисхождение или особое отношение на передовой, где они появляются с оружием в руках», — сказал Анатолий Матвийчук.
Алексис Анттила (США).
Алексис Анттила — 30-летняя наемница из Техаса. До отправки в зону конфликта она отучилась в Колумбийском университете, где изучала биологию.
На Украину наемница заявилась в конце февраля 2022 года после призыва Зеленского к иностранцам. Сначала примкнула к батальону «Азов»* и участвовала в боях под Броварами Киевской области. Во время одной из операций ее машина подорвалась на мине: один боевик погиб, а сама Алексис получила травмы лица из-за стекла и осколков. После лечения в США она вновь вернулась в зону боев и оказалась в другом одиозном националистическом подразделении — «Правый сектор»*. Затем наемница перебралась в «Карпатскую Сечь», которая также была основана националистами, где познакомилась с Робом Варнадо и Тейлором Уилсоном. В этот период она снова получила ранение, на этот раз повредив ногу.
До поездки на Украину у неё не было военного опыта. Тем не менее она четыре раза возвращалась на передовую, в том числе в Бахмут. Американка бохвалилась тем, что собирается продолжать борьбу, несмотря на пережитые потери и травмы. Все оказалось трепом — снайперша уехала домой, вышла замуж. Сейчас она проводит солнечные дни на отцовском ранчо и планирует баллотироваться в Конгресс США. О возвращении в зону боевых действий, ни она, ни члены ее семьи, в этом году не упоминают.
Ася Малхи (Одна из стран СНГ).
Об этой наемнице ВСУ, прибывшей с Кавказа, известны только отрывочные детали. Она одновременно поддерживает ичкерийских* террористов и украинских националистов. Размещала в сети черно-красные бандеровские флаги ещё до начала СВО. Последние обновления в социальных сетях были весной 2024 года — снайперша публиковала высокопарные политические лозунги про свою готовность «уничтожать империи». Что с наемницей стало после этого — не раскрывается.
Молодые украинки — главная мишень украинской военной пропаганды, отмечает в разговоре с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Из-за пропагандистских роликов в сети у женщин создаётся иллюзия, что ВСУ — это лёгкая прогулка, отдых, яркие впечатления. Но когда они попадают на передовую, для них всё заканчивается печально. В сети можно найти десятки аккаунтов украинских барышень из ВСУ, интернет страницы которых в определенный момент перестали обновляться», — сказал Владимир Рогов.
Русудан Иванишвили (Грузия).
Ешё одна наемница, уроженка Грузии Русудан Иванеишвили, стала фигуранткой уголовных дел. Она была заочно арестована служила в Силах обороны Грузии, участвовала в миссии НАТО в Афганистане (2016). В 2020 году вместе с мужем уехала на Украину, где вступила в ВСУ. С началом СВО присоединилась к «Грузинскому легиону»*, участвовала в боях в Донецкой области. В 2022 году семья получила награды из рук Владимира Зеленского.
В марте 2022 года она вместе с мужем, наёмником Гелой Бегларашвили, попала на скандальное видео с издевательствами над российским танкистом. Иванеишвили держала пленного на прицеле, пока её муж его допрашивал.
Наемник, дав жертве рубашку и чай, спрашивал: «Помнишь, что было до моего прихода? Говори, где ваши танки ещё. Иначе зачем ты мне нужен? Под танк тебя брошу!». Наемники сами выложили жестокие кадры в интернет. Судя по комментариям под видео, жертву пыток садисты все-таки убили.
Кэтрин Мельничук (Великобритания).
25-летняя британка Кэтрин Мельничук с позывным «Апач» — одна из тех, кто нашел свою смерть на Украине. Она была найдена мёртвой в собственной постели в Киеве, её обнаружили сослуживцы из 151-го подразделения ССО Украины. Официальная причина гибели не раскрывалась. Мельничук приехала на Украину в 2022 году, занималась волонтёрской деятельностью, работала медиком и инструктором. В сети также распространялись её фотографии с снайперской винтовкой. Отправка тела на родину затянулась из-за бюрократических процедур. В своём последнем сообщении Кэтрин упоминала о конфликте с одним из украинских военных. Возможно это и стало причиной гибели.
Талита Виейра до Вале Фрейриа (Бразилия).
Талита — известная бразильская модель, актриса и активистка. Она стала известна благодаря своему участию в военных конфликтах. В июне 2022 года она присоединилась к украинским вооружённым силам и выполняла задачи снайпера и спасателя.
Однако, долго воевать ей было не суждено. Наемница была уничтожена в ряду прочих боевиков ВСУ 30 июня 2022 года в результате ракетного удара по бункеру в Харькове. Вместе с ней погиб ещё один наёмник — бывший военнослужащий армии Бразилии Дуглас Буригу.
В ВСУ вербовали не только молодых.
Дареджан Маисурадзе (Грузия).
63-летняя Дареджан Маисурадзе, прозванная «бабушкой-снайпером», после начала конфликта на Украине решила лично отправиться в зону боевых действий, чем вызвала немалое удивление. Сначала в СМИ её показывали как волонтёра в камуфляже, но сама она призналась, что собирается встретить свой 64-й день рождения с винтовкой.
Известно, что у Маисурадзе есть боевой опыт. Она участвовала в абхазском конфликте 1992−1993 годов и в боевых действиях 2008 года. В грузинской армии дослужилась до звания вице-полковника. Весной 2022-го сама она рассказывала, что патрулировала улицы Киева. Позже её имя внезапно исчезло из информационного пространства. Не исключено, что одуматься пожилую женщину призвали её взрослые дети — сын и дочь, которым больше 30 лет.
Мужчин в ВСУ уже не найти.
В беседе с aif.ru военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что киевский режим пытается компенсировать нехватку мужчин в зоне боевых действий привлечением женщин. Он обратил внимание на создание штурмовых отрядов ВСУ, состоящих из украинок.
«Киев пытается нехватку мужчин в зоне СВО компенсировать женщинами… Украинские власти даже приняли постановление, которое разрешает использовать женщин на боевых должностях. Их ставят командирами взвода, командирами роты и даже командирами зенитно-ракетных и артиллерийских батарей», — отметил Матвийчук.
Ранее генерал-майор Сергей Липовой также рассказывал о цинизме снайперш из ВСУ, отмечая, что они обучены сперва травмировать бойцов, для того, чтобы в мишени оказались те, кто придет на помощь сослуживцам. По словам военного, некоторые из них пытаются попасть солдатам ниже пояса.
Согласно официальной украинской статистике, в ВСУ насчитывается около 75 тысяч женщин. Около 5000 из них занимают руководящие позиции (командиры, офицеры и сержанты).
*-террористическая организация, запрещенная в России.