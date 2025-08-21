Ричмонд
Очередную партию техники отправят из Хабаровского края в зону СВО

Не менее востребован там и универсальный автомобиль «буханка».

Источник: Администрация Верхнебуреинского района

В хабаровском отделении Росреестра готовят к отправке в зону СВО очередную партию машин, вклад в нашу Победу. В прошлом году ведомство уже предпринимало такую акцию, их «буханка» уже используется на передовой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Самая популярная машина на СВО — УАЗ- «буханка». Универсальный, неприхотливый и легкий в ремонте автомобиль на фронте незаменим. Это фургон для перевозки грузов, патрулирования, подвоза боеприпасов, эвакуации раненых.

— На кадрах свежей хроники с полей боевых действий, которые иллюстрируют стихотворение хабаровчанина Юрия Маркина, — наша «буханочка»! И хотя надпись заклеена, мы ее узнали — цела и на своем ходу рабочая лошадка, — сообщили в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю.

Большие машины, которые тоже крайне необходимы нашим землякам, отправляют и жители Верхнебуреинского района.

— Сегодня отправляем высокопроходимых помощниц нашим парням в зону СВО, — написал в своем телеграм-канале глава района Алексей Маслов. — Благодарю руководство ДВЖД за быстрое решение всех вопросов, связанных с процессом доставки транспорта нашим ребятам.