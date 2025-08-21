Очередную партию техники отправят из Хабаровского края в зону СВО

— На кадрах свежей хроники с полей боевых действий, которые иллюстрируют стихотворение хабаровчанина Юрия Маркина, — наша «буханочка»! И хотя надпись заклеена, мы ее узнали — цела и на своем ходу рабочая лошадка, — сообщили в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю.