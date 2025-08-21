ВС России совершили успешный рейд в тылу противника, сообщил Марочко

«Для выявления огневых точек противника и корректировки огня по скоплению ВВТ (вооружения и военной техники — ред.) и личного состава ВФУ российская разведгруппа совершила рейд в тыл противника, проведя успешную операцию и выполнив поставленные задачи, российские разведчики, не будучи обнаруженными, без потерь вернулись обратно», — сообщил эксперт.
Марочко отметил, что в результате действий группы были получены ценные разведданные.
Ранее в августе глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал РИА Новости, что российские военные контролируют стратегические направления под Купянском, по которым ВСУ получают снабжение.