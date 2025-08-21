Ричмонд
В Челябинской области введут новую льготу для участников СВО и членов их семей

В Челябинской области введут новую льготу для участников СВО и членов их семей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Комитет по экономической политике и предпринимательству Законодательного Собрания рассмотрел проект закона, расширяющий перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление сведений и документов из бюро технической инвентаризации (БТИ).

Сведения из БТИ нужны в различных жизненных ситуациях, в том числе для решения вопросов по налогообложению, наследству, собственности и т. д.

Законопроект, внесенный губернатором Алексеем Текслером по инициативе депутатов комитета, устанавливает возможность бесплатного получения документов БТИ для участников СВО и членов их семей.

Как отметил председатель комитета по экономической политике и предпринимательству ЗСО Евгений Илле, поддержка участников специальной военной операции всегда находилась на особом контроле и с начала проведения СВО является приоритетным направлением деятельности всех органов власти.

«Сегодня комитет поддержал очень важный законопроект, который дополнит комплекс уже существующих мер поддержки наших бойцов», — прокомментировал Евгений Илле.