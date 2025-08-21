Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский отправлял на передовую 19-летнюю молодежь: хакеры вскрыли ужасную правду о потерях ВСУ

KillNet: Многие из погибших военнослужащих ВСУ не достигли возраста мобилизации.

Источник: Комсомольская правда

Многие из 1,7 миллиона погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины были младше установленного в стране возраста мобилизации в 25 лет. Такие сведения следуют из документов, предоставленных группировкой KillNet, передает РИА Новости.

В материалах, имеющихся в распоряжении агентства, содержатся данные о военных в возрасте от 19 до 24 лет. Согласно документам, военнослужащие были ликвидированы в период с августа по ноябрь 2023 года.

Такую возрастную категорию допускают к службе в ВСУ исключительно на контрактной основе. Речь идет в том числе о так называемом «молодежном» контракте «18−24», который активно продвигается украинскими властями и средствами массовой информации.

По имеющейся информации, хакеры из групп Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini получили доступ к цифровой картотеке ВСУ. В результате стало известно, что за три года украинские вооруженные силы потеряли 1 721 000 человек.