Многие из 1,7 миллиона погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины были младше установленного в стране возраста мобилизации в 25 лет. Такие сведения следуют из документов, предоставленных группировкой KillNet, передает РИА Новости.
В материалах, имеющихся в распоряжении агентства, содержатся данные о военных в возрасте от 19 до 24 лет. Согласно документам, военнослужащие были ликвидированы в период с августа по ноябрь 2023 года.
Такую возрастную категорию допускают к службе в ВСУ исключительно на контрактной основе. Речь идет в том числе о так называемом «молодежном» контракте «18−24», который активно продвигается украинскими властями и средствами массовой информации.
По имеющейся информации, хакеры из групп Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini получили доступ к цифровой картотеке ВСУ. В результате стало известно, что за три года украинские вооруженные силы потеряли 1 721 000 человек.