Участник СВО Алексей Савельев начал стажировку в парламенте Башкирии

Участники проекта проходят стажировку под персональным руководством депутатов республиканского парламента. Одним из первых к работе приступил Алексей Савельев, куратором которого выступил председатель Госсобрания Константин Толкачев.
«Алексей Михайлович — человек с уникальным опытом и сильным характером, — отметил Константин Толкачев. — Он не только проявил мужество в ходе специальной военной операции, но и имеет многолетний опыт военной службы. До участия в проекте “Герои Башкортостана” командовал группой добровольцев Луганской Народной Республики, был инструктором боевого подразделения в Донецкой Народной Республике. В 2015 году за участие в Дебальцевской операции он был награжден Георгиевским крестом ДНР IV степени, дважды ранен в боях. Его самоотверженность и преданность долгу вызывают глубокое уважение».
В настоящее время Алексей Савельев занимает должность начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата городов Нефтекамск, Агидель и Краснокамского района. В феврале этого года Указом Главы республики Радия Хабирова он был удостоен ордена Шаймуратова.
«Сейчас Алексей Михайлович проходит первый этап стажировки в нашем парламенте. Он знакомится с работой аппарата, изучает механизмы документооборота и законодательный процесс, особенности деятельности депутатов и структурных подразделений. В дальнейшем программа стажировки включает участие в заседаниях профильных комитетов, обсуждение законопроектов и развитие практических навыков парламентской работы. Уверен, что его богатый жизненный опыт и лидерские качества станут ценным активом в общественно-политической жизни республики», — рассказал председатель башкирского парламента.
По завершении стажировки все участники проекта «Герои Башкортостана» получат индивидуальные рекомендации по карьерному развитию и перспективам трудоустройства в органы исполнительной и законодательной власти региона.
Напомним, программа «Герои Башкортостана» в республике стартовала в феврале этого года. О начале важного для военнослужащих кадрового проекта объявил Радий Хабиров.