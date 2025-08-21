Участник СВО Алексей Савельев начал стажировку в парламенте Башкирии

«Алексей Михайлович — человек с уникальным опытом и сильным характером, — отметил Константин Толкачев. — Он не только проявил мужество в ходе специальной военной операции, но и имеет многолетний опыт военной службы. До участия в проекте “Герои Башкортостана” командовал группой добровольцев Луганской Народной Республики, был инструктором боевого подразделения в Донецкой Народной Республике. В 2015 году за участие в Дебальцевской операции он был награжден Георгиевским крестом ДНР IV степени, дважды ранен в боях. Его самоотверженность и преданность долгу вызывают глубокое уважение».