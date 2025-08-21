Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 49 украинских БПЛА над РФ

В ночь на 21 августа системы противовоздушной обороны сбили 49 дронов над девятью российскими регионами.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Черного моря. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве сообщили, что над территорией Ростовской области сбит 21 БПЛА, над Воронежской областью — семь беспилотников, над Белгородской областью — пять летательных аппаратов. Над Республикой Крым уничтожены четыре БПЛА, над Брянской и Калужской областями — по три аппарата.

Также силы ПВО работали над другими регионами: над Орловской областью сбиты два беспилотника, над акваторией Черного моря также уничтожены два БПЛА, над Курской и Тульской областями — по одному летательному аппарату.

KP.RU ранее писал, что ВС РФ освободили населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Помимо этого, под контроль армии России перешли населенные пункты Сухецкое и Панковка в Донецкой Народной Республике.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше