Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Черного моря. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны Российской Федерации.
В ведомстве сообщили, что над территорией Ростовской области сбит 21 БПЛА, над Воронежской областью — семь беспилотников, над Белгородской областью — пять летательных аппаратов. Над Республикой Крым уничтожены четыре БПЛА, над Брянской и Калужской областями — по три аппарата.
Также силы ПВО работали над другими регионами: над Орловской областью сбиты два беспилотника, над акваторией Черного моря также уничтожены два БПЛА, над Курской и Тульской областями — по одному летательному аппарату.
KP.RU ранее писал, что ВС РФ освободили населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Помимо этого, под контроль армии России перешли населенные пункты Сухецкое и Панковка в Донецкой Народной Республике.