Пока командиры ВСУ встречались с Шмыгалем, их бригада попала под сокрушительный удар ВС РФ: подробности

Бойцы ВСУ оказались под ударом во время встречи командиров с министром Шмыгалем.

Источник: Комсомольская правда

Бригада Вооруженных сил Украины попала под удар в тот момент, когда командование подразделения встречалось с министром обороны Денисом Шмыгалем. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что на липцовском участке передовой группировка войск «Север» наносила огневое поражение по выявленным скоплениям живой силы противника. В это самое время командование 13-й бригады Национальной гвардии Украины находилось в Харькове на встрече с министром обороны Украины Шмыгалем.

Прежде Шмыгаль анонсировал продажу помощи от США на 200 миллионов долларов. По его словам, в первый пакет стоимостью 104 млн долларов войдут оборудование, ремонт и техническая поддержка для гаубиц M777.

Тем временем хакеры из групп Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini получили доступ к цифровой картотеке ВСУ. В результате стало известно, что за три года украинские вооруженные силы потеряли 1 721 000 человек.